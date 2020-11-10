“Cumhuriyet, yarınlara kararlı ve sağlam adımlarla yürüyecek”

Milli iradenin tecelli ettiği Gazi Meclisin ilk başkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında saygıyla andıklarını kaydeden Çiftçi, “Atatürk’ün önderliğinde aziz milletimizin tüm fertleriyle topyekûn bir mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmış, Türk Milleti milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak, bayrağımızın inmesine, ezanlarımızın susmasına izin vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir” dedi.

Vatan toprağı için yaşanan zorlukları ve verilen eşsiz mücadeleyi hatırdan çıkarmadan, birlik ve beraberlik içinde istikbâl yolunda yakılan meşaleyi yeni nesillere emanet edeceklerini belirten Çiftçi, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünden daha güçlü ve müreffeh yarınlara sağlam ve kararlı adımlarla yürüyecektir.

Bu düşüncelerle, vefatının 82. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin bânîsi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, devletimizin kuruluşunda emeği olan devlet ve siyaset adamlarını, vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum.” (Haber Merkezi)