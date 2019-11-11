Cumhuriyet ve bağımsızlık Atatürk’ün en büyük hediyesi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açış konuşmasını Başöğretmen Anadolu Lisesi Müdürü Erdinç Altun gerçekleştirdi.

Bugünün karalar bağlama günü değil, onu anlama, takip etme ve vatansever olabilme günü olduğunu ifade eden Altun, Cumhuriyet ve bağımsızlığın O’nun bu vatana ve ulusa en büyük eseri ve hediyesi olduğunu kaydetti.

Ulusun karanlık günlerinde O nasıl bir vatan evladı olarak zorlukları göze alıp yola koyulduysa ulusun tüm fertlerinin de aynı azim ve kararlılıkla yola düşmeleri gerektiğini anlattı.

Daha sonra kürsüye gelen Garnizon Komutanlığı’ndan Per. Yzb. Özkan Çırak ise konuşmasında liderin etkilenmekten çok etkileyen ve etkilediği toplumu kendi düşünceleri etrafında bütünleştirip arkasından sürükleyen kişi olduğunu ifade etti. Liderin risk alabilen, ortaya çıkan hataları korkusuzca üstlenen, özel nitelikler taşıdığına inanılan, bunalım dönemlerinde toplumları bunalımdan kurtarabilen kişi olduğunu ifade eden Çırak, Mustafa Kemal’in liderliği ve askeri kişiliğinin şekillenmesinde eğitim hayatının etkisinin büyük olduğunu dile getirdi. Per.Yzb. Çırak, her Türk’ün son nefesinin; Türk milletinin nefesinin sönmeyeceğini, onun sonsuz olduğunu göstermesi gerektiğini, Türkler için yüksekliğin sınırının bulunmadığını kaydetti.

Atatürk’ün sevdiği şarkıların okul öğrencileri tarafından seslendirildiği program, yine okul öğrencilerinin hazırladığı “İzindeyiz Atam” isimli 10 Kasım oratoryosunun sahnelenmesinin ardından sona erdi.

(Erkan BAYATLI)