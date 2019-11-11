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Cumhuriyet ve bağımsızlık Atatürk’ün en büyük hediyesi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. Yılı nedeniyle Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenin ardından Devlet Tiyatrosu Salonu’nda Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen anma programı gerçekleştirildi. Fuayedeki Atatürk resimleri sergisinin gezilmesi ile başlayan programa Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Kaya, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet ve bağımsızlık Atatürk’ün en büyük hediyesi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. Yılı nedeniyle Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenin ardından Devlet Tiyatrosu Salonu’nda Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen anma programı gerçekleştirildi. Fuayedeki Atatürk resimleri sergisinin gezilmesi ile başlayan programa Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Kaya, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

11 Kasım 2019 Pazartesi 00:54
Cumhuriyet ve bağımsızlık Atatürk’ün en büyük hediyesi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açış konuşmasını Başöğretmen Anadolu Lisesi Müdürü Erdinç Altun gerçekleştirdi.

Bugünün karalar bağlama günü değil, onu anlama, takip etme ve vatansever olabilme günü olduğunu ifade eden Altun, Cumhuriyet ve bağımsızlığın O’nun bu vatana ve ulusa en büyük eseri ve hediyesi olduğunu kaydetti.

Ulusun karanlık günlerinde O nasıl bir vatan evladı olarak zorlukları göze alıp yola koyulduysa ulusun tüm fertlerinin de aynı azim ve kararlılıkla yola düşmeleri gerektiğini anlattı.

Daha sonra kürsüye gelen Garnizon Komutanlığı’ndan Per. Yzb. Özkan Çırak ise konuşmasında liderin etkilenmekten çok etkileyen ve etkilediği toplumu kendi düşünceleri etrafında bütünleştirip arkasından sürükleyen kişi olduğunu ifade etti. Liderin risk alabilen, ortaya çıkan hataları korkusuzca üstlenen, özel nitelikler taşıdığına inanılan, bunalım dönemlerinde toplumları bunalımdan kurtarabilen kişi olduğunu ifade eden Çırak, Mustafa Kemal’in liderliği ve askeri kişiliğinin şekillenmesinde eğitim hayatının etkisinin büyük olduğunu dile getirdi. Per.Yzb. Çırak, her Türk’ün son nefesinin; Türk milletinin nefesinin sönmeyeceğini, onun sonsuz olduğunu göstermesi gerektiğini, Türkler için yüksekliğin sınırının bulunmadığını kaydetti.

Atatürk’ün sevdiği şarkıların okul öğrencileri tarafından seslendirildiği program, yine okul öğrencilerinin hazırladığı “İzindeyiz Atam” isimli 10 Kasım oratoryosunun sahnelenmesinin ardından sona erdi.

(Erkan BAYATLI)

Son Güncelleme: 11.11.2019 01:14
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