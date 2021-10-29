“Cumhuriyet, Türk milletinin mücadelesinin son imzasıdır”

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin bir açıklama yaptı.

Büyük fedakarlıklarla bir mucizeye imza atan ecdadımızın emaneti cumhuriyetin 98 yaşında milletimiz için cumhuriyetin yalnızca bir idare şekli olmayıp mazlum milletlere örnek olan bir kurtuluş öyküsünün tacı olduğunu belirten İl Başkanı Özsaçmacı yaptığı yazılı açıklamada: “Cumhuriyetin aynı zamanda, herkes 'bitti' derken, ayağa kalkan ve 7 düveli dize getiren Türk milletinin büyük mücadelesinin son imzasıdır” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhuriyet, İstiklal Marşı'nda, 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım' diyebilen inanmışlığın, yeniden inşa ettiği Türk devletidir. Cumhuriyet, idareyi, bir kişinin iki dudağı arasından alıp, millet iradesine teslim eden medeniyet köprüsüdür. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin üzerine, 98 yılda nakış nakış örülerek giydirilen cumhuriyet zırhının yara almasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu, bu toprakların Türk yurdu olduğunu ve bu gerçeğin ezelden ebede değişmeyeceğini unutanlara, unutmak isteyenlere ya da unutturmaya kalkanlara bıkmadan, usanmadan hatırlatacağız. İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün istiklal kahramanlarımızı, minnet ve rahmetle yad ediyorum. 29 Ekim 1923 günü, dünyayı şaşırtan heyecanı paylaşıyor ve tekrarlıyorum: Yaşasın Cumhuriyet”

(Uğur GÖRKEM)

