Cumhuriyet Ortaokulu’nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

Bilim Fuarı kapsamında birbirinden ilginç, bilimsel, teknolojik ve sanatsal projeler katılımcılara sunuldu. TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda 66 öğrencinin sunumunu yaptığı toplamda 22 proje sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Cumhuriyet Ortaokulu’nda yapılan TÜBİTAK Bilim Fuarı yürütücüsü Ünsal Berk' e belgesini takdim etti.

Kodek, başta Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Aytekin Ağırcan olmak üzere projede danışman olarak görev alan tüm öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek bu ve benzeri projelerin devam etmesi temennisinde bulundu.

(Haber Merkezi)

