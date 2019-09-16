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Cumhuriyet Ortaokulu’nda İlköğretim Haftası kermesi

Cumhuriyet Ortaokulu’nda İlköğretim Haftası etkinlikleri çerçevesinde “okul-veli-öğrenci” işbirliğinin bir başlangıcı olarak Okul Aile Birliği tarafından kermes organize edildi.

Cumhuriyet Ortaokulu’nda İlköğretim Haftası kermesi

Cumhuriyet Ortaokulu’nda İlköğretim Haftası etkinlikleri çerçevesinde “okul-veli-öğrenci” işbirliğinin bir başlangıcı olarak Okul Aile Birliği tarafından kermes organize edildi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:35
Cumhuriyet Ortaokulu’nda İlköğretim Haftası kermesi

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, okulda bulunan tasarım ve beceri atölyesini, robotik kodlama STEM atölyesini ve fen ve teknoloji laboratuvarlarını gezip bilgi aldı.

Okul Müdürü Aytekin Ağırcan, veli ve çevre işbirliğini arttıracak bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, “Burası hepimizin okulu. Öğretmen arkadaşlarım özveri ile bütün çalışmalara katılmakta ve desteklemektedir. Eğitim-öğretim dönemlerinde başka etkinlikler de yaparak, beraber çalışma ve hareket etme sürecini velilerimizle devam ettireceğiz.

26-27-28 Eylül tarihlerinde yapılacak olan 4007 TÜBİTAK çalışmasında öğrencilerimizin hazırlayacağı tasarımlar ile şehrimize robotik kodlama ve STEM çalışmalarında okulumuzun geldiği noktayı göstermeyi amaçlıyoruz. Tüm velilerime ve öğretmenlerime desteklerinden ve katılımlarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

(Haber Merkezi)

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