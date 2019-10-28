“Cumhuriyet mazlum milletlerin umudu”

Vali Çiftçi, dünya tarihinin en büyük cihan devletlerinden biri iken “tarihin nesnesi olma” tehlikesi ile karşı karşıya kalınan dönemde yaşanılan büyük çöküşün ardından Anadolu’nun yeni bir doğuşa sahne olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulduğunu söyledi.

Çiftçi, “1699’da imzaladığımız Karlofça Antlaşması’ndan sonra başlayan gerileme dönemine son veren bu yeniden silkiniş ile milletimiz, Anadolu’da yeniden hür ve bağımsız bir devlet kurduğunu bütün dünyaya ilan ederek milli tarihimizde yeni bir devir başlatmıştır” ifadelerini kullanırken, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Mondros Mütarekesi hükümlerine dayanarak Anadolu’yu işgal edip, milletimizi esaret altına almak isteyen Batılı emperyalist devletlerin planları, İstiklâl Mücadelemiz ile bozulmuştur. Tarihimizin doğal seyri içinde Osmanlı Devleti’nin vârisi olan Türkiye Cumhuriyeti, kısa sürede yaptığı önemli atılımlarla hürriyet ve bağımsızlığını perçinlemiş ve tüm mazlum milletlerin umudu olmuştur.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılı vesilesiyle, TBMM’nin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Cumhuriyetin kuruluşunda hakkı ve emeği olan tüm devlet ve siyaset adamlarını, minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin ebed-müddet olmasını niyaz ediyorum.” (Haber Merkezi)