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CUMHURİYET geniş yer verdi

Dünkü Cumhuriyet’te, Boğazkale ile ilgili tartışmaya geniş yer verildi. Çorum Muhabiri Seyfettin Mete’nin haberinde, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın tepkisi ve Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın yazısı aktarıldı.

CUMHURİYET geniş yer verdi

Dünkü Cumhuriyet’te, Boğazkale ile ilgili tartışmaya geniş yer verildi. Çorum Muhabiri Seyfettin Mete’nin haberinde, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın tepkisi ve Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın yazısı aktarıldı.

20 Ağustos 2019 Salı 23:28
CUMHURİYET geniş yer verdi

HATTUŞA’YI VERMEYİZ

Çorum-Yozgat arasında Boğazkale kavgası

Seyfettin METE

Hitit İmparatorluğu’nun başkenti Boğazkale’nin (Hattuşa) Çorum’dan alınıp Yozgat’a bağlanacağı yönündeki iddialar iki şehir arasında krize neden oldu. Yozgatlıların Boğazkale’yi kendi şehirlerine bağlanması talepleri Çorumluları kızdırdı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır” sözünü anımsatarak “Çorum sınırlarıyla bölünmez bir bütündür. Bir karışını kimse bir yere bağlayamaz. Eğer böyle bir durum gündeme gelirse birlikte eylem yaparız. Her eylem bizi yeniden diriltir” diye tepki gösterdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Çorum sınırlarıyla bölünmez bir bütündür. Eğer Hattuşa’yı oraya bağlarlarsa Çorum’u da bağlasınlar. Hititler bir medeniyetti, sonrasında Romalılar geldi, Bizanslılar geldi, Selçuklu geldi, Osmanlı geldi, Türkiye Cumhuriyeti geldi. Hititler de bizim, Selçuklu da, Osmanlı da, Türkiye Cumhuriyeti de. Hattuşa’ya Allah’ın izniyle yan bile bakamayacaklar” dedi. Kendisinin de yıllarca sivil toplum kuruluşlarında görev aldığını belirten Aşgın, “Gerekirse eylem de yaparız, ilimizin hakkını her platformda savunuruz” diye konuştu.

Bardak taşar
Gazeteci Mehmet Yolyapar ise tepkisini özetle şöyle dile getirdi:
“Komşu Yozgat, Ankara’daki siyasi gücü nedeniyle ‘fevkalade himayeye mazhar’ konumunu güçlendirerek sürdürüyor. Siyasi güçlerine güvenen bir kısım Yozgatlıların ‘Boğazkale’yi Yozgat’a bağlama’ hayallerini yeniden ifade etmeye başladıklarına tanık oluyoruz. Sakın ha Yozgatlı dostlar. Aklınızdan bile geçirmeyin. Bunun dillendirilmesi bile ‘bardağı taşıran son damla’ olur, bunu herkes bilsin.”

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