“Cumhuriyet Atatürk’ün eşsiz dehasının eseridir”

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin 10. Yıl Nutku’nda bu günün en büyük bayrak olduğunu söylediğini hatırlatan CHP Merkez İlçe Başkanı Tokgöz, Türk milletinin Cumhuriyet ile birlikte bağımsız bir yaşama kavuştuğunu dile getirdi.

CHP Merkez İlçe Başkanı Tokgöz mesajında Ulu Önder Atatürk’ün ‘Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır ve Türk milleti emniyet ve saadetini sağlayan medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir’ sözünü de hatırlatarak şu görüşlere yer verdi:

“Cumhuriyete kavuşmamız kolay olmamıştır. Cumhuriyet Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra kurulabilmiştir. Atatürk ve arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz verdikleri mücadeleler ve kazandıkları zaferlerle Cumhuriyeti Türk milletine armağan etmişlerdir. Şehitlerimizin, gazilerimizin armağan ettikleri Cumhuriyet ile Türk milleti bağımsız, özgür ve güven içinde bir yaşama kavuşmuştur. Bu nedenle atalarımızın bizlere bıraktığı Cumhuriyetin anlam ve önemini çok iyi kavramak, Cumhuriyete ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak, onları korumak görevimizi hakkıyla yerine getirmek durumundayız.

Büyük Önderimiz Atatürk’ün eşsiz dehasının eseri olan Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve onurunu yaşamanın sevinci içerisinde; Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve isimsiz kahramanlarımızı saygıyla anıyorum. Bayramımız kutlu olsun”

(Haber Merkezi)