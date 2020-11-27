AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, ve Mahalle Başkanı Osman Çorlu ile birlikte Mustafa Cins’i yaşadığı evde ziyaret etti.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Gülabibey Mahallesinde hayatlarını idame ettiren Mustafa Cins Amcamıza Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve sevgilerini ileterek ihtiyacı olan tekerlekli sandalye talebini gerçekleştirdik. Her şartta sizin ve kıymetli ailenizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz sizler için varız. Sevgiyle aşılamayacak zorluk yoktur. Sevgi tüm engelleri aşar, ortadan kaldırır. Mustafa amcamıza sevdikleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmelerini diliyorum. İhtiyacınız olduğu her anda biz yanınızdayız. Allah kaza bela vermesin ” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını alan Mustafa Amca ise duygulanarak, “Aleykümselam Cumhurbaşkanımızın selamı başım gözüm üstüne. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Sizden de devletimizden de Allah razı olsun. Hepinize hayırlı görevler diliyorum” diyerek minnetini ifade etti.