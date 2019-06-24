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Cumhurbaşkanı Erdoğan:' Seçim sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimlerine yönelik Twitter’dan yaptığı ilk açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:' Seçim sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimlerine yönelik Twitter’dan yaptığı ilk açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum” dedi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 00:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan:' Seçim sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran Seçimlerinin sonuçlarına yönelik sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz. Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz” dedi. 

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