Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Osaka'daki G20 Zirvesi'nde gerçekleştirdikleri görüşme sona erdi. Görüşmenin başında konuşan Erdoğan, Osaka'da bir araya gelmelerini anlamlı bulduğunu belirtti.

"75 milyar dolarlık ekonomi hacmi hamlemiz var, savunma sanayisine yönelik adımlarımız var fakat her şeyden önce stratejik ortaklığımız var" diyen Erdoğan, "Tüm bunlar dayanışmamızı teşvik ediyor. Bu dayanışmanın bundan sonra da devam edeceğine inancım tam" ifadelerini kullandı.

Donald Trump ise, Erdoğan ile dostane ilişkileri olduğunu ifade etti. Büyük oranda ticaretle ilgili görüşmeler yapıldığını belirten Trump, ticari ilişkilerin hacmini dörde katlamayı planladıklarını söyledi.

'İnsanlara adil davranmalısınız'

Türkiye'nin S-400 Hava Savunma Sistemleri alımı ve Amerikan yaptırımı ihtimali konusundaki bir soruyu yanıtlayan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadı. Bu konu karışık ve çok boyutlu bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. İnsanlara adil davranmak zorundasınız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan - Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşmede Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump Osaka'daki G20 Zirvesi'nde görüşme gerçekleştirdi. 30 dakika süren görüşmede ikili ve Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleleri ele aldı.

İki lider tarafından daha önce belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilerek, atılacak adımlar değerlendirildi. Erdoğan, ülkemizin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme hususundaki kararlılığının altını çizerek, stratejik ortaklığımıza zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaştı.

Trump ise ülkemizin hava savunma sistemi alımı hususunda Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki girişimlerinin geçmiş ABD yönetimleri tarafından reddedildiğini hatırlatarak, konunun ikili ilişkilere zarar vermeyecek bir şekilde çözülmesini arzu ettiklerini vurguladı.