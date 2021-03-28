Cumhur ittifakı ziyaretleri

Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıcak Cuma namazı sonrasında bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek hal hatır soran Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıcak’a vatandaşların samimiyeti ve ilgisi dikkat çekti. Esnafları da unutmayarak hayırlı işler dileyerek ziyaretlerine ile devam eden Cumhur İttifakı İl Başkanları istek ve talepleri de dinleyerek Cumhur İttifakı olarak sık sık bu tür ziyaretlere devam edeceklerini belirtti.

“Dün olduğu gibi bugünde vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı her fırsatta ziyaret ederek gönül bağımızı güçlendiriyoruz” ifadelerini kullanan Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “. Memleketimizin her bir insanı bizim için kıymetli ve değerlidir. Bu anlayış ile Cumhur İttifakı olarak vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın yaşadıkları sorunların çözümü konusunda sürekli arayış ve çaba içerisindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Sayın Agah Karapıcak ile birlikte halkımızla bir arada olup sık sık bu tür ziyaretlere Cumhur İttifakı olarak devam edeceğiz. Cumhur Başkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirtiği gibi Türkiye’yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna inşallah Cumhur İttifakı'yla kavuşturacağız” dedi.