“Cumartesi Pazarı’nın üzeri de kapatılacak”

Belediye Başkanı Aşgın, geçtiğimiz gün Cumartesi Pazarı’nı gezerek hem vatandaşların, hem de pazar esnafının talep ve şikayetlerini dinledi ayrıca ilk fırsatta pazar yerinin üzerinin kapatılacağının müjdesini verdi.

Belediye Başkanı Aşgın’a pazar ziyaretinde Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Özel Kalem Müdürü Fatih Özüyağlı, bazı Belediye Meclis üyeleri, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Oda Genel Sekreteri Yılmaz Çamlıbel ile Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe eşlik etti.

“PAZARIN ÜZERİ KAPATILACAK”

Vatandaşlar ve pazarcı esnafı tarafından sıcak ilgiyle karşılanan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumartesi Pazarı yerinin pazar esnafı ile halka daha huzurlu ve ferah bir ortamda alışveriş yapabilme imkanına kavuşması için üzerinin kapatılacağını dile getirdi.

Başkan Aşgın, gerek pazarcı esnafının daha iyi koşullarda vatandaşlara hizmet vermesi gerekse vatandaşların daha hijyenik ve daha konforlu ortamda alışveriş yapabilmeleri adına bu çalışmayı belediyenin imkanları doğrultusunda ilk fırsatta gerçekleştireceklerini kaydetti.

Pazar esnafının ve vatandaşların şikayetlerini de dinleyerek, Özel Kalem Müdürü’ne not aldıran Başkan Aşgın, karşılıklı anlayış, iyi niyet ve birlikte hareket edildiği sürece tüm sorunların üstesinden geleceklerini dile getirdi.

SATIŞ YAPTI

Pazar ziyareti sırasında özellikle kendi ürünlerini üreten pazarcı esnafıyla daha da yakından ilgilenen Başkan Aşgın, organik ürün üreticilerine Halil İbrahim bereketi dileyerek, bereketli bol kazançlar nasip etti. Pazar yerinde tezgahın başına geçerek satış da yapan Aşgın ayrıca kendisine ikram edilen meyvelerden de tattı.

Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz ise, pazarcıların sorunlarıyla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederek, kendisine pazarcı esnafının istek ve taleplerini içeren bir dosya takdim etti.

(Volkan SINAYUÇ)