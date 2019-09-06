Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100278
ALTIN
277.723
DOLAR
5.6910
STERLİN
7.0125
EURO
6.2838

Çukurören’de elektrik kontağından bir ev kül oldu

Çorum merkeze bağlı Çukurören köyünde bir evde elektrik kontağından kaynaklı yangın meydana geldi.

Çukurören’de elektrik kontağından bir ev kül oldu

Çorum merkeze bağlı Çukurören köyünde bir evde elektrik kontağından kaynaklı yangın meydana geldi.

06 Eylül 2019 Cuma 00:13
Çukurören’de elektrik kontağından bir ev kül oldu

Çorum merkeze bağlı Çukurören köyünde bir evde elektrik kontağından kaynaklı yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki E.A. isimli şahsa ait evde elektrik kontağından kaynaklı yangın meydana geldi.

Yangın Çorum itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek çevreye sıçramadan tamamen söndürülürken, herhangi bir can kaybının olmadığı, ancak şahsın evinde bulunan 1 adet çamaşır makinası, 1 adet bulaşık makinası, 1 adet televizyon, 1 adet koltuk takımı, yataklar, bazalar, mutfak malzemeleri, elektrik ve elektronik tüm malzemeler ve evin eklentisinde bulunan yaklaşık 2 ton odun yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olayda maddi hasarın yaklaşık 80 bin civarında olduğu tespit edildi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Mehmet Yolyapar'a taziye ziyaretleri
Mehmet Yolyapar'a taziye ziyaretleri
Çorum’u sinek bastı
Çorum’u sinek bastı
Başarıya ödül
Başarıya ödül
Anne-çocuk sağlığı bilgilendirmesi yapıldı
Anne-çocuk sağlığı bilgilendirmesi yapıldı
Modifiyeli araç tutkunları 8 Eylül’de Çorum’da buluşuyor
Modifiyeli araç tutkunları 8 Eylül’de Çorum’da buluşuyor
Araba fiyatına güvercin
Araba fiyatına güvercin

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim