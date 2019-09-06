Çukurören’de elektrik kontağından bir ev kül oldu

Çorum merkeze bağlı Çukurören köyünde bir evde elektrik kontağından kaynaklı yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki E.A. isimli şahsa ait evde elektrik kontağından kaynaklı yangın meydana geldi.

Yangın Çorum itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek çevreye sıçramadan tamamen söndürülürken, herhangi bir can kaybının olmadığı, ancak şahsın evinde bulunan 1 adet çamaşır makinası, 1 adet bulaşık makinası, 1 adet televizyon, 1 adet koltuk takımı, yataklar, bazalar, mutfak malzemeleri, elektrik ve elektronik tüm malzemeler ve evin eklentisinde bulunan yaklaşık 2 ton odun yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olayda maddi hasarın yaklaşık 80 bin civarında olduğu tespit edildi. (Haber Merkezi)