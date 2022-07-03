Cücenoğlu’nun “Kadın Sığınağı” Kırgızistan’da prömiyer yaptı

Çorumlu oyun yazarı, merhum Tuncer Cücenoğlu’na Afife Jale Cevat Fehmi Başkut En Başarılı Yazar, İsmet Küntay Yılın Yazarı ve Direklerarası Sürekli Mükemmelliyet ödülü kazandıran “Kadın Sığınağı” Kırgızistan Bişkek Baken Kidieva Devlet Tiyatrosu’nda prömiyer yaptı.

Ostrovsky Tiyatro Enstitüsü'nden mezun Kırgızistan’ın bol ödüllü yönetmenlerinden Elvira İbrahimova tarafından sahneye konulan “Kadın Sığınağı”nda, Kırgızistan’ın önemli oyuncularından Gulmira Tursunbayev, Gulmira Tashmatova ve Ainura Turgunbayev’in yanı sıra Aida Sharshenbek, Eles Kalmuratova, Myskal Mairambek, Sheker Joomartova ve Zhanylai Isakova rol alıyor.

Bir kadın sığınma evinde 1 günde yaşananları anlatan çağdaş bir tragedya olan “Kadın Sığınağı”nın müzikleri Belek Ryspekoglu’na, ışık tasarımı Nurgül Nyazaliyeva’ya ait.

Tamamı kadınlardan oluşan bir ekip tarafından sahneye konan “Kadın Sığınağı”nın dekor ve kostüm tasarımını ise Kırgızistan’ın “Başkanlık Ağacı”, “Kırgızistan Bağımsızlık Günü” gibi Devlet etkinliklerini gerçekleştiren Meryem Ablykova yaptı.

Bulgarca, İngilizce, Gürcüce, İtalyanca, Rumence, Rusça, İsveççe, Makedonca, Kırgızca’ya çevrilen “Kadın Sığınağı” toplumun farklı kesimlerinden farklı birikimlerdeki kadınların ortak sorunlarını anlatırken, erkeklerin yazgısının da kadınlarınkinden pek farklı olmadığını gösteriyor ve Tuncer Cücenoğlu, her gün onlarca kadına şiddet olayının yaşandığı dünyamızda yine önemli bir yaraya parmak basıyor.

(Haber Merkezi)

