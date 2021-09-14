“Çözüme ulaşmamış hiç bir sorun kalmayacak”

Parti binasında gerçekleştirilen toplantılarda mahalle teşkilatlarının dile getirdiği sorunlar görüşülerek çözüm yolu arandı.

İlk etapta Yeniyol, Karakeçili, Buhara ve Üçtutlar mahalle teşkilatlarıyla bir araya gelen Başkan Akar, amaçlarının bütün mahalle teşkilatlarıyla birleşerek, çözüme ulaşmamış hiçbir sorunun kalmaması olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçim hedefleri doğrultusunda Çorum da bulunan bütün mahalle teşkilatlarıyla bütünleşerek çalışmalara hızlı bir şekilde devam edeceklerinin altını çizen Akar, “Adım atılmadık hiçbir mahallenin, sorunları dinlenilmemiş hiçbir vatandaşımızın ve çözüme ulaşmamış hiçbir sorun kalmayana kadar tüm mahalle teşkilatlarımız ile geceli gündüzlü var gücümüzde çalışacağız” dedi.

Mahalle başkanları ve teşkilat üyeleri ile Çorum merkezde ve merkez köylerde gelecek planları için toplantılar yapıldığını kaydeden Akar, “Mahallelerimizdeki sorunların giderilmesiyle alakalı bilhassa mahalle başkanlarına mahallelerdeki sorunların birebir kendisine iletilerek çözüm odaklı bir anlayış getirilecek. Şehrimiz adına atılabilecek küçük bir adım dahi bizim için önemli. Bunun için hizmet sektörünün en alt tabakasından en üst tabakasına kadar ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Akar ayrıca mahalle ve köylerde istişare toplantılarına devam edeceklerini belirterek, “Halka hizmet Hakka hizmettir” sözünü benimseyerek şuanda çalışmalarımıza en yoğun ve tempolu bir şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

