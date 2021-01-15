Covid-19’a bir kurban daha
Koronavirüs salgını Çorum’da can almaya ve insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
Güncel 15.01.2021, 19:57
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Çorum’un Sungurlu İlçesi’nin İmirli Köyü’nden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski İlçe Başkanı Ali Beggi’nin oğlu Mutlu Beggi, yakalandığı koronavirüs salgını sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre koronavirüs hastalığı nedeni ile tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Mutlu Beggi İmirli Köyü’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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