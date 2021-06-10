‘Covid-19 savaşçıları’ köylerde kapı kapı dolaşıyor

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA

Salgınla mücadelede ilk günden bu yana ön cephede yer alan ekipler dün Cemilbey, Ovasaray, Mustafaçelebi ve Mollahasan köylerinde hastaneye gitme imkanı olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara Sinovac aşısı yaptı.

Hemşire Sema Hoşgör’le birlikte 4 köyde aşı olmayan vatandaşlara aşı uyguladıklarını bildiren Pratisyen Hekim Süleyman Yağız, “Koronavirüs aşısı olmayan kişileri tespit ettik, onları dolaştık. Bugün de son köyümüzde aşı olmayan son vatandaşımız Fatma teyzeye aşı uyguladık. Şu an gözetim altında biraz bekletmekteyiz” dedi.



HEM DUYGULANDI HEM DUA ETTİ

Sağlık ekibinin gösterdiği ilgi ve alakadan duyduğu memnuniyeti dile getiren 75 yaşındaki Fatma teyze, hem duygulandı hem görevlilere dua etti. Yaşlı kadın, “Bize aşı yaptılar, sağlığımızı korudular. Onun için çok mutluyum. Allah hepsinden razı olsun” diyerek sağlık ekibine teşekkür etti.

Ovasaray Köyü bekçisi İbrahim Bozkurt da köyündeki yaşlılara aşı yapıldığı için sağlık ekiplerine teşekkür etti.



