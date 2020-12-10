“COVİD-19 meslek hastalığı sayılmalı”

Ziyaret esnasında Mustafa Azak’a Oda Genel Sekreteri Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Serkan Güreser de eşlik etti.

Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar ve Doç. Dr. İhsan Çetin’in de hazır bulunduğu ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Tüm dünyanın koronavirüs pandemisi ile mücadele ettiği bu zor günlerde çok önemli görevler icra eden Tıp Fakültesi’nin yöneticileri ile görüşmekten duydukları mutluluğu dile getiren Mustafa Azak, “Bu zorlu süreçte kendileri ve aileleri büyük risk altında olmasına ve birçoğu Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmasına rağmen görevlerini aksatmadan yürüten başta hocalarımız ve asistan arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm akademik personele teşekkür ederiz. Tıp Fakülteleri’nin bir üniversite için ne denli önemli olduğu bu kötü günlerde daha iyi anlaşılıyor. Öğrenci yetiştiren, sayıları her geçen gün artan asistan hekimleri eğiten aynı zamanda hastanedeki görevlerini büyük özveriyle yürüten akademik kadroların daha fazla kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Fakültemizin akademik kadro ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda değerli Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, idareciler ve siyasetçilerden destek bekliyoruz. Ülkemizde Covid-19 enfeksiyonundan kaybettiğimiz hekimler olduğunu üzülerek müşahede ettik ve sağlık çalışanları için bu enfeksiyonun meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Meral Gülhan ise tüm akademik personelin canla başla çalıştığını belirtti. Çorum Tabip Odası’nın hekimlere desteğinin önemli olduğunu belirtip teşekkürlerini ileten Dekan Gülhan en kısa zamanda iade-i ziyarette bulunacaklarını söyledi.

(Haber Merkezi)