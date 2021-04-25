Covid-19 iki can daha aldı

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgını Çorum’da iki cana daha maloldu.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli Abdullah Büyükçınar (58), yakalandığı koronavirüs salgını sonucu hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi önceki gün Sungurlu Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Sungurlu Sarıtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Çorum’un sevilen esnafı, Silverline Ankastre Çorum Yetkili Servisi Ersoy Erdem (52), de yakalandığı salgın hastalık sonucu hayata veda etti. Elektrikçiler ve Tesisatçılar Odası’nda iki dönem yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Ersoy Erdem’in genç yaşta vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Geçtiğimiz günlerde Covid-19 tedavisi gören ve iyileşen Erdem’in aniden fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenilirken, cenazesi de dün Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhumlara Allah’tan rahmet, aileleri ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

