ÇOSİAD’ın kutlaması

Kısa adı ÇOSİAD olan Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Bülent Demirci, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a bir mesaj göndererek 17 Eylül’ü kutladı.

Bülent Demirci’nin mesajı şöyle:

“17 Eylül 1985 tarihinde yayın hayatına başlayan Çorum Haber Gazetesi çalışanları olarak, sizin meslek yaşamınızdaki 52. yılınızı ve şahsınızda tüm çalışanlarınızın 37. kuruluş yıldönümünü kutlar, yayın hayatınızda başarılar dileriz.” (Haber Merkezi)

