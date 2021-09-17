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ÇOSİAD’ın kutlaması
Güncel 17.09.2021, 21:04
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Kısa adı ÇOSİAD olan Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Bülent Demirci, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a bir mesaj göndererek 17 Eylül’ü kutladı.
Bülent Demirci’nin mesajı şöyle:
“17 Eylül 1985 tarihinde yayın hayatına başlayan Çorum Haber Gazetesi çalışanları olarak, sizin meslek yaşamınızdaki 52. yılınızı ve şahsınızda tüm çalışanlarınızın 37. kuruluş yıldönümünü kutlar, yayın hayatınızda başarılar dileriz.” (Haber Merkezi)
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