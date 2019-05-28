ÇOSİAD’dan üyelerine iftar

İftar yemeğine AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Ak Parti İl başkanı Av.Yusuf Ahlatcı ile iş adamları katıldı.

İftarda konuşan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ÇOSİAD tarafından düzenlenen iftar yemeğinde sanayici ve iş adamlarıyla Ramazan Ayı’nın birliğini ve beraberliğini paylaştıklarını ifade ederken milletvekili Erol Kavuncu ise sanayici ve işadamları ile bir araya gelip Türkiye ve Çorum Sanayisi üzerine istişarelerde bulunduklarını anlattı.

(Haber Merkezi)