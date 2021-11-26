Çorum’un yeni vizyonu 

Çorum’un kafe ve ticaret kültürünün hızla geliştiği Buharaevler’de yükselen Safir İş ve Yaşam Merkezi, kente yeni bir vizyon kazandıracak.

Orta Anadolu’nun yükselen değeri Çorum’a prestijli bir mekan kazandıracaklarını vurgulayan Movacity Gayrimenkul ortaklarından Safir İş ve Yaşam Merkezi Proje yürütücüsü Hasan Kiraz , tüm işletmecilere Safir’de yer almak için acele etmeleri tavsiyesinde bulundu.

(Haber Merkezi)

