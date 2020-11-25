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Çorum’un “ulaşım talepleri” iletildi

AK Parti Çorum Milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ettiler.

Güncel 25.11.2020, 18:53
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Çorum’un “ulaşım talepleri” iletildi

MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan öncülüğünde Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’dan oluşan heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldi.

Bir süre önce bakanlık görevine atanan Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ile ilgili açıklama yapan Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, öncelikle Bakan Karaismailoğlu’na hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini anlattı. Ziyarette ayrıca Çorum halkının büyük bir özlemle beklediği demiryolu ve havalimanı konusunda daha önce yapılan çalışmalar ve gelinen nokta hakkında Bakan Karaismailoğlu’na bilgiler aktardığını söyleyen Milletvekili Ceylan, bakan Karaismailoğlu’nun da her iki beklenti ile ilgili bakanlığın çalışmalarıyla ilgili kendilerine bilgi paylaşımında bulunduğunu dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Çorum’daki yatırımları hakkında da Bakan Karaismailoğlu ile istişarede bulunduklarını vurgulayan Milletvekili Ceylan, karayolları ile ilgili çalışmalarda her hangi bir sorunun olmadığını, özellikle de ilçe bağlantı yollarıyla ilgili taleplerin de Bakana iletildiğini kaydetti.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaşanan trafik sorununun da Bakan Karaismailoğlu’na bir kez daha aktarıldığını ifade eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, bu konuda beklentilerin ve sorunun kökten çözümü ile ilgili proje üzerinde istişare ettiklerini dile getirdi.

Ceylan, son derece verimli geçen görüşmede, Bakan Karaismailoğlu’nun beklentiler ve kendisine iletilen konular hakkında gerekli desteğin verileceği sözünü verdiğini vurguladı.

Ceylan, Bakan Karaismailoğlu’nun ayrıca en kısa zamanda Çorum’u ziyaret edeceğinin sözünü verdiğini de bildirdi. (Haber Merkezi)

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