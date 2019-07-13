“Çorum’un ticari kapasitesi ile onur ve gurur duyuyoruz”

Törene Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Eray Tüfekçi, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, ÇESOB Başkanı Recep Gür, TSO Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Sanayi İl Müdürü Murat Ocak, İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış öncesi bilgi veren Atlas Fuarcılık sahibi Fevzi Atasagun, 36. Çorum Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali bünyesinde açılan Sanayi Fuarı’nın her geçen yıl daha da büyüyerek bölgeye hitap ettiğini ifade etti.

Çorum’un çok güzel bir fuar alanı olduğunu dile getiren ve Atlas Fuarcılık olarak bu yıl da çok güzel bir sanayi fuarı organize ettiklerini anlatan Atasagun, fuarın sadece kent içi değil ilçeler ve bölgelere de hitap edeceğini, Türk Cumhuriyetlerinden katılım olduğunu, Sanayi Fuarı’nda mobilyadan beyaz eşyaya gelinlikten otomotive, güzellik merkezlerinden giyime kadar bir çok ürünün bilindiğini dile getirdi. Atasagun, fuar alanında 160 firmanın stant açtığını ve Fuarın 21 Temmuz tarihine kadar açık kalacağını söyledi.

TSO Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram ise konuşmasında bu yıl gerçekleştirilen fuar ve festivalin, dünyanın dışında kalmamak ve fırsatlardan yararlanmak açısından büyük önem taşıdığını anlattı. Organizasyonların öneminin giderek arttığını söyleyen Özbayram, Fuar alanındaki standların Çorum esnafının yeni pazarlar bulmasında yardımcı olacağına inandığını dile getirerek “Dünyadaki bir çok firma ile rekabet eden firmalarımız için günümüz şartlarında tanıtımın önemi giderek artmaktadır. Böyle bir ortamda Çorum’da yabancı firmaları da ağırlayacağız. TSO olarak bu ve bunun gibi ilimizin gelişmesini sağlayacak organizasyonlara destek vermekten gurur duyuyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da konuşmasında Çorum’un sosyal ve içtimai alanda gelişmesinin ticari alanda faaliyetlerin daha yüksek hale gelip Anadolu Kaplanı olan Çorum’un bulunduğu mevkii koruyup daha ileri gitmesi için böyle organizasyonların artması gerektiğine inandığını belirtti.

Protokol konuşmaları kapsamında son olarak Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın 36. Çorum Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali’nin açılışı ile ilgili görüşlerini ifade etti.

Tarihi bir anın yaşandığını belirten Başkan Aşgın, 1981’de başlayan fuar ve festivalin, 2015 yılına kadar kesintisiz olarak devam ettiğini, şehre; sevgi ve muhabbet verdiğini dile getirdi. 2015 yılında terörde çok sayıda şehit verilen bir zamanda festivale ara verildiğini belirten Başkan Aşgın, bu aranın nihayet Festivalin açılışı ile noktalandığını kaydetti. “Çorum’da nereye gitsek soru soruyorlar. Havaalanı ve demir yolunu soruyorlar ikisinin de başkanımız ve milletvekillerimiz ile arkasındayız. Ama ‘festival ne zaman yapılacak’ diye soranlar da çoktu bu festivalin sevgiye ve birlikteliğe olan katkısına inandığım için olacak demiştik sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyorum” diyen Başkan Aşgın, “Saat Kulesi dibinde mehterle başladık. Semah ekibi gösteri yaptı sonra halk oyunları gösterisi yapıldı. Sinevizyondan şehitlerimiz ile ilgili konu geçiyordu. Bu şehitler sayesinde halk oyunları semahlar oynanabiliyor. Semahta bizim, Mehter de bizim, halk oyunları da bizim. 15 mahallenin tamamı 263 bin nüfus ile hep beraber Çorumuz. Çorum Kadeş anlaşmasının yazıldığı dünyaya ilk barış antlaşmasını armağan eden bir şehir. Sahabelerin merkezi ama Çorum ticaretin de merkezi. Nasıl kardeşlik iklimi ile gurur duyuyorsak, ticari kapasitemizle de onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Çevredeki illeri toplayın altın ile birlikte 3 milyar dolar ihracatımız var. Koca koca illerin ihracatı Çorum’un ihracatına yaklaşamıyor. Şapinuva ilk ticaret borsasının yapıldığı yer. Sıkıntılarımız var bunların hepsi dış etkenlerden kaynaklanıyor. Milletimiz tüm bu saldırılara rağmen dimdik ayakta. Çorumun kalkınmasında ne gerekiyorsa bir esnaf çocuğu olarak her şeyi yapmaya hazırım. Tüm işyerlerimize Halil İbrahim bereketi uğrasın” dedi. Yapılan konuşmaların ardından Çorum Hattuşaş GSK ve Çorum Kafkas Kültür Derneği tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı.

Doğu Türkistan’dan Abdullah Köse’nin de mini bir konser verdiği etkinliğin ardından 36. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamındaki Ticaret Fuarının açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Açılışın ardından protokol üyeleri firmaların stantlarını ziyaret etti.

(Erkan BAYATLI)