“Çorum’un sorunlarını her platformda dile getiriyorum”

Mecitözü’nün Doğla köyünde annesinin kabrini ziyaret eden Bekir Şahin, “Çorum’a iki yıldır gelemedim. Hiç bu kadar ara vermemiştim. Bu da pandemiden ve işlerimin yoğunluğundan kaynaklandı.” dedi.

Çorum’un sorunlarını ve beklentilerini, özellikle de sahip olduğu sanayi altyapısını her platformda dile getirdiğini ifade eden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Çorum’un demiryoluna mutlaka kavuşması gerektiğini, sanayi potansiyeli itibariyle havalimanını da hak ettiğini vurgulayarak, “Çorum, mevcut altyapısıyla savunma sanayii yanında otomotiv sektörüne de katkı sağlayabilecek düzeye geldi. Memleketimin gösterdiği gelişme, beni de çok gururlandırıyor.” diye konuştu. (Taner ŞİMŞEK)