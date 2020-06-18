“Çorum’un sesini duyuracak projeler hayata geçirilmeli”
İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Çorumluların en büyük isteği olan Trenyolu ve Havaalanı konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuşma yaptı.
Güncel 18.06.2020, 22:32
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Çorum’un sanayileşme yönünde attığı adımlarla dinamik bir kent olma durumunu sürdürdüğünü, Merkez, Osmancık ve Sungurlu olmak üzere üç Organize Sanayi Bölgesine ev sahipliği yapan Çorum’un yatırımcıları beklediğini ve Çorum’un en acil talebinin demiryolu olduğunu, özellikle ürünlerin nakledilmesi ve dünya pazarındaki rekabette kentin gücünün artırılması açısından bu ihtiyacın karşılanmasının önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Diğer bir eksiğin ise havalimanı olduğunu anlatan Türkkan, büyüyen şehrin bir an önce havalimanına kavuşması gerektiğini ifade etti. Türkkan, “Hükümeti; Çorum’un sesini duymaya ve Çorum’un sesini duyuracak bu projeleri hayata geçirmeye çağırıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)
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