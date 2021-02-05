İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Samsun Milletvekili Erhan Usta başkanlığında İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, İYİ Parti Genel İdare Kuru Üyesi Kadriye Ünler önceki gün ilimize gelmiş, Sungurlu, İskilip, Oğuzlar, Dodurga, Bayat ve Osmancık ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulunmuştu.

İYİ Parti Milletvekilleri Usta, Altıntaş ve Erel dün de İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız ile parti yöneticileri ile birlikte ziyaretlerine Çorum merkezde sürdürdüler. Çorum’un ihtiyaç ve taleplerinin bire bir görüşmeler ile belirlemek amacıyla ziyaretlerde bulunan Erhan Usta başkanlığındaki İYİ Parti heyeti dün sırasıyla Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve yönetimi; Türk-İş İl Temsilcisi Şeker-İş Şube Başkanı Sefer Kahraman ve Türk-İş’e bağlı sendikaların başkanları; Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve ÇESOB’a bağlı odaların başkanları ve Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’ı ziyaret ederek tarım ve hayvancılık, sanayi, işçi, çiftçi ve esnaf sanatkarın sorunlarını öğrenerek ülke gündemini değerlendirdi.

Cuma Namazı sonrasında Çorum’da esnaf ziyaretlerinde de bulunan heyet adına konuşan Samsun Milletvekili Erhan Usta, Çorum’un özellikle sanayi, tarım ve turizm potansiyelini övdü. Bu potansiyele rağmen kişi başı gelirde ülke ortalamasının neredeyse yarı seviyesinde bulunulduğunu hatırlatan Milletvekili Usta, “Çorum’un potansiyeli harekete geçirilmeli” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir yıldır ülkede tüm kesimleri ziyaret ederek sorunlarını dinlediğini, Genel Merkez olarak da milletvekilleri olarak yeni bir çalışma başlattıklarını, bu çalışma kapsamında sorunları yerinde tespit ederek istek ve talepleri hem Genel Merkezi raporla sunacaklarını hem de TBMM’de zaman zaman gündeme getireceklerini söyleyen Usta; “Partimiz sahada ülke genelinde tespitler yapıyor. Bu kapsamda bugün de Çorum’dayız. Çorum potansiyeli bulunan ancak bunu tam olarak sahaya yansıtamayan bir kentimiz. Yaşanan sıkıntıların çözümüne katkımız olursa seviniriz” dedi.

Türkiye’de vatandaşın sürekli suni gündemlerle oyalandığını, gerçek gündemin konuşulamadığını belirten Usta, son olarak yeni Anayasa konusunun gündeme getirildiğini, aslında ülkedeki Anayasa’nın çok iyi maddeleri bulunduğunu ancak hukuk uygulanmadığı için sorunlar yaşandığını bildirdi. Türkiye’de kötü yönetilen ve toplumun tüm kesimlerini etkileyen ekonomini pandemi ile daha da kötü hale geldiğini, buna rağmen iktidarın gerekli olan kesimleri yeterince desteklemediğini, işsizlik sigortası fonunun çarçur edildiğini belirten Erhan Usta, “İYİ Parti olarak Türkiye’de çalışan yoksullar oluştuğunu düşünüyoruz. Toplumun yüzde 43’ü yoksulluk sınırının altında olan asgari ücretle geçinmek zorunda kalıyor. Yüzde 20’lik bir kesim de bu rakamın bile altında çalıştırılıyor. Bu da çalışan yoksulların oluşmasına sebep oluyor. Parti olarak çalışma hayatına ilişkin bir paket hazırlıyoruz ve yakın zamanda açıklayacağız” diye konuştu.

TALEPLERİ ANLATTILAR

Ziyaretlerde konuşan TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, çeşitli konuları dile getirerek ilimizin gelişimi için yükü trene atmaları gerektiğini, demiryolu projesinin hızlandırılmasının şart olduğunu ve havaalanını ise orta vadede hayata geçmesinin elzem olduğunu vurguladı.

Türk-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman da özellikle pandemi döneminde işverenlerin kod 29’u haksız olarak uyguladığını, sendikal örgütlenmenin sanki suç gibi gösterildiğini ve işyerlerinde sendika üyeliği için çıkarılan engellerin sorunlara neden olduğunu dile getirdi.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ise ilimizin tarım potansiyeli ile ilgili bilgiler verdiği heyete sulu tarımın geliştirilmesi konusunda talep ettikleri çalışmaları anlattı.

Damızlık Birliği ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya da ülkenin geleceği için üretimin önemine değindi. Kaya borsa olarak hazırladıkları proje ile ilimizde soğan ve patates gibi ürünlerin saklanmasına yönelik Organize Sanayi Bölgesi’nde bir soğuk hava deposu kurmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür de esnaf sanatkarın yaşadığı sorunlar hakkında ayrıntılı olarak İYİ Parti heyetine bilgi verdi. Recep Gür özellikle pandemi süreci geçene kadar talep edilen destekleri anlatarak daha sonraki süreçte de esnafa kapsamlı bir sicil affının getirilerek 60 ay vadeli faizsiz kredi desteği sağlanmasının ekonomik olarak ülke esnafını düzlüğe çıkartabileceğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)