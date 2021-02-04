Çorum’un nüfusu 530.126’ya geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’nı açıkladı. Buna göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

Türkiye nüfusu artarken Çorum’un il nüfusu ise azaldı. 2019 yılı sonunda 530 bin 864 olan Çorum il nüfusu 2020 sonunda 530 bin 126’ya gerilerken, merkez kent nüfusu ise 267 bin 032’den 267 bin 701’e yükseldi. Ayrıca Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’na göre Samsun il nüfusu 1 milyon 356 bin 079 kişi olurken, Tokat il nüfusu 597 bin 861 kişi ve Amasya il nüfusu ise 335 bin 494 kişi oldu.

(Haber Merkezi)