Çorum’un lezzetlerini görüntüledi

Akkor, sosyal medya takipçileri için hazırladığı ‘Yöresel Yemekler’ isimli program için ilimiz merkezi ile birlikte İskilip’te İskilip Dolması, İskilip Keşkeği ile diğer lezzetlerinin hazırlanışını takipçileriyle paylaştı.

İlimize her yıl geldiğini belirten Akkor, Çorum’un fotoğraflarını “Çorum’un Anadolu’nun en güzel memleketlerinden biri olduğunu, Çorum mutfağının ülkenin en iyi mutfaklarından biri olduğunu ispat eden kareler” diye sosyal medya hesabından paylaştı.

Ömür Akkor İskilip’in ardından Çorum’a da gelerek tandırı görüntüledi. Akkor, Kebapçızade’nin tandırına 10 üzerinden 10 tam puan verdi.

Akkor’un Kebapçızade’de çektiği tandır videosu takipçileri tarafından beğenildi. Kebapçızade’de yediği tandırı öven Akkor, “Mustafa ve Nurettin Ustaları böylesine lezzetli, geleneksel bir lezzetten insanları mahrum bırakmadıkları için tebrik ediyorum. Ustalarımın ellerine sağlık” dedi.

(Haber Merkezi)