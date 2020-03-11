“Çorum’un isteklerini Ankara’ya taşıyoruz”

Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir Başkanlığında yapılan toplantı, teşkilat başkan yardımcıları, bölge koordinatörleri, il koordinatörleri ve 81 il başkanlarının katılımlarıyla yapıldı.

Karşılıklı soru-cevap ve müzakerelerin yapıldığı toplantıda ülke gündemi, yeni dönem yerel ve teşkilat gibi konular istişare edilerek ele alındı.

Daha sonra İl Başkanı Ahlatcı, Teşkilat Başkan Yardımcısı Karadeniz Bölge Koordinatörü Muhammed Avcı Başkanlığında Karadeniz Bölgesi İl Başkanları Toplantısına katıldı.

Parti çalışmalarının ele alındığı toplantıda, illerde yapılacak olan 7. Olağan ilçe kongre süreçleri ile ilgili istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerek illerde sahada halkla, gerekse teşkilat kademeleri ile Ankara AK Parti Genel Merkezi’nde çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen İl Başkanı Ahlatcı, “Çok faydalı olduğuna inandığımız genel değerlendirme ve istişarelerimizin başta ülkemiz olmak üzere davamıza, partimize ve teşkilatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Toplantılar sonunda yaptığı ikili görüşmeler hakkında açıklamalarda bulunan Ahlatcı, “Her fırsatta Çorum’un istek ve taleplerini ilgili makamlara iletmek için elimizden geldiği kadar ikili görüşmelere önem veriyoruz. Adalet Bakan Yardımcımız Sayın Zekeriya Birkan Bey'i ziyaretimizde, ilimizde yapılacak olan projeler üzerine sohbet ettik. Bakan Yardımcımızın samimi ve içten sohbeti için teşekkür ederim” diye konuştu.

Çorum’a bir şeyler kazandırmanın çabası içinde olduklarını ifade eden Ahlatcı, “Biz elimizden gelen çabayı gösteriyoruz, AK Parti teşkilatları olarak ilimizin ihtiyaçları doğrultusunda milletimizden aldığımız güç ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böyle çalıştığımız sürece çok daha iyi mesafeler alacağımıza inanıyorum. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmadan yorulmadan hak için halka hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)