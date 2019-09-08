Çorum’un ikiz eczacıları

Züremcan Boztepe’nin sahibi olduğu Nefes Eczanesi, Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 6. Sokak 3/B (Yavruturna Aile Sağlığı Merkezi Karşısı) adresinde hizmete girdi.

İkizi Zerencan Boztepe’nin de eczacı olduğu Ecz.Züremcan Boztepe’nin eczanesinin açılışını Eczacılar Odası Başkanı Ecz.Sönmez Çalışkan ve 6 ikiz kardeş birlikte yaptı. Çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirilen açılışta ikizlerin anne ve babası Lütfiye ve Tayfun Boztepe’de davetlilerle yakından ilgilendi.

Kardeşi Zerencan Boztepe’nin Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olduğu Züremcan Boztepe de Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu.(Erkan BAYATLI)