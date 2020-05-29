Çorum’un ihracatı Nisan ayında 14.6 milyon dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %41,4 azalarak 8 milyar 990 milyon dolar, ithalat %25,0 azalarak 13 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,7 azalarak 51 milyar 662 milyon dolar, ithalat %1,0 artışla 69 milyar 205 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında dış ticaret açığı %67,0 artarak 2 milyar 732 milyon dolardan, 4 milyar 564 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Nisan ayında %84,9 iken, 2020 Nisan ayında %66,3'e geriledi. Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %102,3 artarak 8 milyar 671 milyon dolardan, 17 milyar 543 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise bir önceki yılın aynı döneminde %87,4 iken %74,7'ye geriledi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Çorum’un Nisan ayı ihracatının 14.6 milyon dolar, ithalatının ise 88.1 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı. Aynı dönemde Samsun’un ihracatı 39.4 milyon dolar, ithalatı 19.5 milyon dolar olurken; Tokat’ın ihracatı 2.2 milyon dolar, ithalatı 1.2 milyon dolar, Amasya’nın ise ihracatı 5,6 milyon dolar, ithalatı ise 2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Nisan ayında imalat sanayinin payı %92,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %2,7 oldu. 2020 Ocak-Nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 862 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 605 milyon dolar ile ABD, 564 milyon dolar ile Irak, 400 milyon dolar ile İtalya ve 361 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,1'ini oluşturdu. İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 559 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 435 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 202 milyon dolar ile Rusya, 746 milyon dolar ile ABD ve 588 milyon dolar ile Güney Kore izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,8'ini oluşturdu.

(Haber Merkezi)