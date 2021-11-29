Çorum’un ihracatı 2 milyar doları aştı

Türkiye’de dış ticaret açığı Ekim ayında yüzde 40,1 azaldı. Ekim ayında ihracat yüzde 20,1, ithalat yüzde 12,8 oranında arttı. 10 aylık sürede dış ticaret açığı yüzde 15,9 azalarak 40 milyar 275 milyon dolardan, 33 milyar 860 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Ekim ayı Dış Ticaret İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 20 milyar 792 milyon dolar, ithalat yüzde 12,8 artarak 22 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak 181 milyar 673 milyon dolar, ithalat yüzde 22,5 artarak 215 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Ekim ayında yüzde 19,8 artarak 16 milyar 410 milyon dolardan, 19 milyar 659 milyon dolara yükseldi.

Çorum’un yer aldığı TR 83 bölgesinde ise Samsun’da Ekim ayında ihracat 91,6 milyon dolar, ithalat 94,3 milyon dolar olarak gerçekleşirken Tokat’ta ihracat 0,7 milyon dolar, ithalat 4,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Amasya’da ise Ekim ayında ihracat 13,3 milyon dolar, ithalat 3,7 milyon dolar oldu.

(Volkan SINAYUÇ)

