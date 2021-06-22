“Çorum’un hayvancılık potansiyeli güçlü”

Yapılan ziyarette Çorum’un hayvancılık potansiyeli değerlendirilirken, hayvan sağlığı konuları da görüşüldü. Konsey Başkanı Ali Eroğlu Çorum hayvancılığına yaptığı katkılarından dolayı İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı’ya bir plaket verdi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Konsey Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini bildiren Orhan Sarı, Çorum’un tarım ve hayvancılık sektöründe güçlü bir potansiyele sahip olduğunu, Veteriner Hekimler Odası’nı ve faaliyetlerini çok önemsediklerini belirterek, hayvancılık sektörünün daha da geliştirilmesi konusunda veteriner hekimlere önemli görevler düştüğünü ifade etti. (Haber Merkezi)

