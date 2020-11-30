Çorum’un gururu Ahlatcı, ülkenin 85. büyük zengini

5-6 milyar dolar arasındaki varlığıyla Şevket Sabancı ve Ailesi ikinci sırayı, 4-5 milyar dolar arasındaki varlığıyla da Erol Sabancı ve Ailesi ile Türkan Sabancı ve Ailesi 3. ve 4. sıraları alıyor. Bu listeyi, 3-4 milyar dolarlık varlığa sahip Tara Ailesi ile Eczacıbaşı Ailesi izliyor.

Türkiye ekonomisinin son yıllardaki yükselen değeri Ahlatcı Holding, bu yıl da Ekonomist Dergisi’nin “Türkiye’nin en zengin 100 iş insanı ve ailesi” listesine adını yazdırdı. Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, varlığı 500-750 milyar dolar arasında tahmin edilenler arasında 85. sırada yer aldı. Ahlatcı geçen yıl aynı listesinin 87. sırasında bulunuyordu.

İstanbul merkezli Sinpaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Avni Çelik de, listede 82. sırada bulunuyor. Avni Çelik, geçen yıl sıralamada 81. durumdaydı. Yıllardır bu listeye giren Avni Çelik’in başarıları da Çorumlu hemşehrilerini gururlandırıyor.

(Haber Merkezi)