Çorum’un gündemi: Güzellik ve Kozmetik

Us Fuarcılık ve Gold Fuarcılık tarafından, Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse’nin desteğiyle Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlik, bu akşam sona erecek.

Vali Mustafa Çiftçi, Güzellik ve Kozmetik Fuarı’nda tüm firmaların stantlarını ziyaret ederek firma yetkililerinden ayrı ayrı bilgi aldı.



(Haber Merkezi)

