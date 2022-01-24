Çorum’un gıda sektöründe yükselen markası “Ganik”

Baba Selim Sarıarslan ile oğulları Gökhan ve Burak Sarıarslan, bir yandan çok sayıda ülkeye ihracat yaparken, diğer yandan da ünlü market zincirlerinin raflarında yer alma adına önemli adımlar atıyorlar.

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ile Baytaş A.Ş. Başkanvekili, müteahhit Niyazi Özmercan, dün Ganik Fabrikası’nı ziyaret ederek Selim, Gökhan ve Burak Sarıarslan ile sohbet ettiler. Sohbete, emekli ilahiyatçı öğretim üyesi, iş insanı Ali Ilıca da katıldı.

Baba Selim Sarıarslan (ortada) ile oğulları Gökhan ve Burak…

(Haber Merkezi)