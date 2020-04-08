“Çorum’un değerlerini takdir etmeyi bilelim”

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın, şimdiye kadar iş hayatında ve ihracatta gösterdiği başarıların, Çorumlu hemşehrileri için daima övünç kaynağı olduğunu ifade eden Ayvazoğlu, “Bu değerli hemşehrimiz, salgın günlerinde de yurtseverlik ve insanseverlik adına başarılı bir sınav veriyor. İstihdam konusunda gösterdiği duyarlılığın ardından, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 1 milyon 510 bin lira gibi büyük bir bağışla katılmak suretiyle, Çorumluların bir kez daha yüzünü ağarttı” dedi.

Ahmet Ahlatcı’ya ÇORUM HABER aracılığı ile takdirlerini ve teşekkürlerini ifade eden Feridun Ayvazoğlu, şu görüşleri dile getirdi: “Ahmet Ahlatcı kardeşimiz, içimizden çıkan Türkiye çapında bir değerdir. Ülkemizin ekonomisine ve ihracatına büyük katkı sağlamaktadır. Çorum’da 3.300 kişilik istihdamla, 15-20 bin kişiye ekmek sağlayan Çorum’un vefalı bir evladıdır. Kendisiyle gurur duyuyorum ve tüm hemşehrilerimi de, Ahmet Ahlatcı’nın şahsında Çorum’un değerlerini takdir etmeye çağırıyorum.” (Haber Merkezi)