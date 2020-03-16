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“Çorum’un artık yatırımı bekleyecek takati kalmadı”

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Çorum ziyaretini değerlendirerek Bakan Turhan’ın açıklamalarının ilimiz adına ümit verici olduğunu söyledi.

“Çorum’un artık yatırımı bekleyecek takati kalmadı”

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Çorum ziyaretini değerlendirerek Bakan Turhan’ın açıklamalarının ilimiz adına ümit verici olduğunu söyledi.

16 Mart 2020 Pazartesi 23:22
“Çorum’un artık yatırımı bekleyecek takati kalmadı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan’ın Çorum’a yaptığı ziyareti önemsediklerini belirten MHP İl Başkanı Karapıçak, Bakan Turhan’ın ulaştırma ve altyapı yatırımlarına olan ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Ulaştırma Bakanı Turhan’ın havaalanı ve demiryolu ile ilgili açıklamalarının ümit verdiğini ifade eden Agah Karapıçak, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Sayın bakanın devam eden ve planlanan ulaştırma ve altyapı yatırımlarına olan yakın ilgisini memnuniyetle karışlıyoruz. Özellikle ilimizin kalkınmasında, sanayi üretimlerimizin ülke ve dünya pazarları ile buluşmasında hayati önem arz eden Havaalanı ve Demiryolu yapımı konusundaki açıklamaları ümit vericidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak yıllar önce yapılması gereken ve gecikmiş bu yatırımların takipçisi olduğumuzun ve bu alandaki girişimlerin arkasında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

İhracatıyla ülkemizin 17. büyük ili olan Çorum’un artık bekleyecek takati kalmamıştır. Anadolu bozkırında üretimin ve sanayileşmenin parlayan yıldızı Çorum milli ekonomiye sağladığı katkıdan hak ettiği payı almalıdır. Milletvekilleri ve bürokratlarımızın bütün enerjilerini bu alana yönlendirmelerini öneriyoruz. MHP olarak ilimiz için atacakları her adımda destek olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu vesile ile sayın bakanımıza ilimize yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ediyor, söz verdiği yatırım desteklerini bir an önce hayata geçirmesini talep ediyoruz.”

(Volkan SINAYUÇ)

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