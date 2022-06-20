Çorum’u renklendiren Gülden Kolukısa’ya Aşgın’ın takdirleri

Çorum’un tanınmış simalarından fotoğrafçı-gazeteci Özgür Kolukısa’nın güzel sanatlar öğretmeni olan kızı Gülden Kolukısa, Çorum’un çeşitli dış mekânlarını karikatürleriyle, grafiti ve sanatsal çalışmalarıyla renklendirmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, Gülden Kolukısa’nın Garip Dede Sokak’taki duvar çizimlerini izleyerek kendisine tebrik ve teşekkürlerini iletti.

(Haber Merkezi)

