“Çorum’u karayolu ağıyla örüyoruz”

Kırkdilim’de yapılan incemeler sırasında açıklamalar yapan AK Parti Çorum Millevtekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Karayolları Bölge Müdürü Rifat Silov’a hayırlı olsun dileklerini iletti. Uzun yıllardan beri Karayolları Teşkilatının içerisinde yer alan Bölge Müdürü Silov’un memleket adına faydalı hizmetler yapacağına inandığını kaydeden Milletvekili Ceylan, ardından da Çorum’daki yatırımlar hakkında bilgileri paylaştı.

Kırkdilim-Çorum arasındaki karayolunun yeni açılan bölümünün bir haftaya kadar ulaşıma açılacağının müjdeleyen Milletvekili Ceylan, yıllardır ulaşım açısından büyük sıkıntı olan Sarmaşa-Osmaniye virajlarının baypas edip yeni açılan duble yolun tek şeridinin açılacağını açıkladı.

2021 yılının sonunda da Laçin-Osmancık arasındaki yolun bitirilmesinin hedeflendiğinin altını çizen Milletvekili Ceylan, “Çorum 2 yıldır karayollarında büyük bir ivme kazandı. 2021 yılının sonuna kadar da devam eden yatırımlarının yüzde 90’ı bitmiş olacak. Kırkdilim’in yanısıra Ortaköy'ün Cemilbey'den sonraki kalan yaklaşık 30 kilometrelik kısmı önümüzdeki dönem ihaleye çıkacak. Sungurlu yol ayrımı ile Boğazkale arasında 16 kilometrelik yolda da proje tamamlandı. Genel Müdürlükle mutabıkız, ihaleye çıktıktan sonra Uğurludağ-İskilip arasındaki kısmın proje çalışmaları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de ihale ile beraber Çorum'daki yol sorunumuz ilçelerle bağlantı sorunumuz kalmayacak” dedi.

Önümüzdeki dönemde de tamamen enerjilerini Vali Mustafa Çiftçi’yle beraber sulamaya vereceklerini söyleyen Ceylan, 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde arazinin sadece yüzde 10'unun sulanabildiğini, şu anda ise bu oranın yüzde 50’ye ulaştığını ifade etti.

Başta Tımarlı olmak üzere Dutludere, Mecitözü Bayındır ve Kozveren, Sungurlu Kırankışla, İskilip Dedekargın ve Oğuzlar Barajlarının tamamlandığında sulanabilir tarım arazilerinin büyük bölümünün suya kavuşacağını vurgulayan Ceylan, DSİ yatırımlarında ödenek sorunu olmadığını ve 90 milyara yakın bir ödeneğin yakın zamanda aktarıldığını dile getirdi. Ceylan, hedeflerinin 2023 yılı sonunda sulanabilir tarım arazilerinin yüzde 70’ini sulayabilir hale getirmek olduğunu da sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)