Çorum’u gururlandıran gençlere Vali’den ödül
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayıp Türkiye birincisi olarak Çorum’u gururlandıran gençleri yarım altınla ödüllendirdi.
Güncel 22.07.2020, 20:40
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Vali Çiftçi, LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Çorum Hayrettin Karaman İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hafız Yasin Yazıcı ve İskilip Azmimilli Ortaokulu öğrencisi Ceren Kılıç’ı üstün başarılarından dolayı tebrik ederek yarım altın ile ödüllendirdi.
Yasin Yazıcı ve Ceren Kılıç’ı makamında konuk eden Vali Mustafa Çiftçi, gençlere bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.
(Haber Merkezi)
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