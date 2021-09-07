Çorumluların Ankara’da birlik ve beraberlik aşuresi

Programa, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve yönetimi, CHP Mamak ilçe başkanı Uğur Açıkalın ve yönetimi, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Kadın Kolları il Başkanı Ayfer Ayaz, CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Tolga Turgut ve yönetimi, CHP Mamak Meclis Grup Başkan Vekili Ferhat Tokmak ve meclis üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Kenan Nuhut, İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Coruk , ANAGÜÇ Federasyonu Dönem Sözcüsü Ali Bakır, Yozgat Federasyon Başkanı Mesut İbiş, Çorumlular Federasyonu Başkan Yardımcısı Mahmut Argun, Çorum HDF yönetimi ile çok sayıda Çorum HDF üyesi köy derneği başkanları ve Çorumlular katıldı.



“AŞURE DEMEK, BARIŞ VE SEVGİ DEMEK”

HDF Meclis Başkanı Atilla Ilıman “Aşure birlikte olmayı simgeler. Aşure demek, paylaşmak, birlik olmak, sevgi, barış ve kardeşlik demektir. Gelin canlar bir olalım, zalime karşı duralım. Lokmanızı hak kabul etsin” dedi.



“YOL GÖSTERİCİMİZ ATATÜRK”

HDF Genel Başkan Yardımcısı Ali Uykun da, “Canlar, yıllar geçse de acımız hep aynı. Kerbela şehitlerimizin acılarını hep içimizde yaşatıyoruz. Bu acı asla kine dönüşmedi. Bizler Hacı Bektaş Veli’nin de dediği gibi ‘İncinsen de incitme’ diyen efendimizin torunlarıyız. Bir olmayı, vatan sevgisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrendik. Yolumuz bilim, ilim yoludur. Yol göstericimiz Atatürk’ün yoludur. Gençlere; kinden, öfkeden uzak tutarak değerlerimizi, kültürümüzü, acılarımızı öğreterek bu günlere geldik. Daima birlik olmayı ama kimseyi ötekileştirmeden yaşamayı öğretmeliyiz ve öğretmeye devam ediyoruz. Bugünler kazanlarda kaynatılan aşlar bizi bir yapar. Yoldaş yapar. Kaynayan aşurelerinizi Hak kabul etsin” ifadesini kullandı.

“GENEL BAŞKAN ÇELİK’İN SAĞLIĞI İYİ”

Uykun, HDF Genel Başkanı İlker Çelik’in koronavirüse yakalandığını ancak genel durumunun da gayet iyi olduğunu bildirdi.

CHP Anakara Milletvekili Yıldırım Kaya da, aşurenin birlik ve beraberlik simgelerinden olduğunu belirterek bir olmanın birlikte olmanın önemine vurgu yaptı.

(Haber Merkezi)

