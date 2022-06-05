Çorumlulardan Edremit Kaymakamı’na ziyaret

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş tarafından kabul edilen Platform Başkanı İsmail Eker, yönetim kurulu üyeleri Selahattin Karasu, M.Ali Eraslan ve Aşir Cirit’i tanıtırken, Odabaş’a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Konuklarını makamında ağırlayan Kaymakam Odabaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Odabaş; “Çok memnun oldum. Her zaman beklerim” diye konuştu.

Kaymakam Odabaş’a Çorum’un tanıtım CD’si hediye eden Platform Başkanı İsmail Eker, “Kaymakamımız bizi kabul etti. Çok sıcak karşıladı. Teşekkür ediyoruz. Görevinde başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)