Çorumlulardan Edremit Kaymakamı’na ziyaret
Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde Körfez Çorumlular Platformu çatısı altında bir araya gelen Çorumlular, koronavirüs pandemisi sonrası kurum ziyaretlerini sıklaştırdı. Yeni göreve başlayan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’ı ziyaret eden Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker ve yönetim kurulu üyeleri Odabaş’ına “hayırlı olsun” dileğinde bulundu.
Güncel 05.06.2022, 17:31
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Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş tarafından kabul edilen Platform Başkanı İsmail Eker, yönetim kurulu üyeleri Selahattin Karasu, M.Ali Eraslan ve Aşir Cirit’i tanıtırken, Odabaş’a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Konuklarını makamında ağırlayan Kaymakam Odabaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Odabaş; “Çok memnun oldum. Her zaman beklerim” diye konuştu.
Kaymakam Odabaş’a Çorum’un tanıtım CD’si hediye eden Platform Başkanı İsmail Eker, “Kaymakamımız bizi kabul etti. Çok sıcak karşıladı. Teşekkür ediyoruz. Görevinde başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)
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