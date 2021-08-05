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Çorumlu yönetmenin film çektiği köy de küle döndü

Çorumlu Yönetmen ve ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın Muğla Milas'ta çektiği “Mandıra Filozofu” isimli sinema filminin çekildiği köy küle döndü.

Güncel 05.08.2021, 00:36
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Çorumlu yönetmenin film çektiği köy de küle döndü

Türkiye'nin yüreğini yakan orman yangınlarının ardından geriye acı manzaralar kalmaya devam ediyor.
Çorumlu hemşehrimiz Müfit Can Saçıntı ve merhum Rasim Öztekin'in başrollerini paylaştığı, sevilen sinema filmi Mandıra Filozofu'nun 2013 yılında Muğla Milas'ta çekildiği köyün son hali ise görenlerin içini acıttı. Yangın sonrası köy, tamamen küle döndü.
(Haber Merkezi)
 

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