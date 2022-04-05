Çorumlu yazarın oyunu 15 Nisan’da Çorum’da

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut’un yönettiği müzikli güldürünün müzikleri Kemal Alpan’a, ışık tasarımı Yakup Çartık’a, koreografisi Ayda Tuna’ya, dekor tasarımı Hasan Yavuz’a, kostüm tasarımı ise Z. Yıldız Köse’ye ait. 1900’lü yılların İstanbul’unda güzelliği ile nam salmış Şerbet Hanım’ın hikâyesini anlatan müzikal komedi türündeki tiyatro oyunu; Çorum’da daha önce sahnelenen “Napolyon Napolyon” ve “Erdem Eczanesi” gibi oyunların da yazarı olan hemşehrimiz Umut Azdal tarafından kaleme alındı.

Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda 15 Nisan 2022 günü saat 20.30’da ve 16 Nisan 2022 günü ise 14.00 ve 20.30’da olmak üzere üç kez sahneye konulacak oyunda Nagehan Yazıcı, Sezer Akçe, Şerife Ünsal, Umut Kolburan, Ömer Polat, Deniz Taylan Tombul, Egecan İntepeler, Fuat Şarbalkan, Neşet Erdem, Mesure Tahir, Ecem Çataloğlu, Meral Ceren Türk Yel, Bengi Ebru Atakan, Fulya Gezici, Müge Uyan, Elif Özdemir, Ceylan Fulya Aksütlü, Gülben Başer, Celal Acaralp, Mustafa Koçbay, İlayda Algın ve Levent Ulukut rol alırken oyunculara 10 kişilik müzisyen kadrosu eşlik ediyor.

(Volkan SINAYUÇ)