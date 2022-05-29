Çorumlu yazar, şair ve halk ozanları gençlerle buluştu
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Hitit Üniversitesi Edebiyat Kulübü işbirliğinde hayata geçirilen “Hikayeli Türküler” projesi çerçevesinde gençler Çorumlu yazar, şair ve halk ozanlarıyla bir araya geldi.
Güncel 29.05.2022, 19:09
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen programda üniversiteli gençlerle sohbet eden Çorumlu sanatçılar, deneyimlerini ve bilgi birikimlerini gençlere aktardılar. Programda Edebiyat Kulübü öğrencileri hikayesini okudukları türküleri konuklar için seslendirdiler. Program büyük beğeni topladı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, ilk etkinliğini gerçekleştirdikleri “Hikayeli Türküler” projesi çerçevesinde yazar, şair ve halk ozanlarını gençlerle buluşturduklarını belirterek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Program sonunda Bektaş, kentin kültür ve sanat hayatına katkılarından dolayı halk ozanları Aşık Rıfat Kurtoğlu ve Cefai’ye teşekkür plaketi verdi.
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