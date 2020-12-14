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Çorumlu Yarbay Muharrem Tüzün de kalbine yenildi

İstanbul Maslak Jandarma Tabur Komutanı hemşehrimiz Yarbay Muharrem Tüzün (51), önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Güncel 14.12.2020, 22:57
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Çorumlu Yarbay Muharrem Tüzün de kalbine yenildi

İstanbul Maslak Jandarma Tabur Komutanı hemşehrimiz Yarbay Muharrem Tüzün (51), önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Çorum merkeze bağlı Üçköy Köyü nüfusuna kayıtlı olan Yarbay Muharrem Tüzün’ün kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hemşehrimiz Yarbay Muharrem Tüzün için dün İstanbul'da devlet töreni düzenlendi. Yarbay Tüzün’ün cenazesi daha sonra Çorum’a yollanacak. Muharrem Tüzün bugün doğum yeri olan merkeze bağlı Üçköy’de toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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