Çorumlu yaralı asker hayata tutunamadı
9 Mart tarihinde Mardin’de yaralanan ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)'da yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda tedavi gören Çorumlu Asteğmen Semih Ucay, yaşam mücadelesini kaybetti.
Güncel 14.04.2022, 12:49 14.04.2022, 17:20
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Sungurlu’nun Denizli Köyü'nden Mevlüt Kenesarı'nın Çorum'da yaşayan torunu Asteğmen Semih Ucay’ın vefat haberi, derin üzüntüyle karşılandı. Asteğmen Semih Ucay’ın Çorum’da toprağa verilmesi bekleniyor.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.
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